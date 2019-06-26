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Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası

Minibüs şoförü ile yolcular, ne kadar uğraştılarsa da afacan çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye çağırdılar.

İHA | 26.06.2019 - 09:33..
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Pendik’te geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte hatlı minibüsün arka koltuğunda seyahat eden Bülent Barlas Arslan, klasörünü koltuğun arkasındaki bagaj kısmına düşürdü.

Küçük çocuk, kolunu koltuğun arasından sokarak klasörünü düştüğü yerden almaya çalıştı. Afacan çocuk, klasörünü düşürdüğü yerden alamadığı gibi bir de kolunu koltuğun arasına sıkıştırdı.

Minibüs şoförü Tekin Aycan, minibüsü durdurarak bagaj kapısını açtı ve çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı.

KOLU KURTARAMAYINCA MİNİBÜSÜ İTFAİYE İSTASYONUNA SÜRDÜ

Koltukları sökmesine rağmen çocuğun kolunun sıkıştığı yerden kurtaramayan şoför Aycan, minibüsü itfaiye istasyonuna çekti. İtfaiye görevlileri çocuğun kolu sıkışmış halini ilk gördüklerinde şaşkına döndüler. Küçük çocuğun kolu, buradaki itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Küçük çocuk, annesi ve minibüstekiler, çocuğun kolunun kurtarılması ile rahat bir nefes aldılar.

Kolunda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenilen küçük çocuk, tedbir amaçlı olarak ambulans ile hastaneye götürüldü.

Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası

Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası


Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası

Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası

Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası

Pendik’te kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası





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