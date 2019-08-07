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Kolunu salça makinesine kaptırdı

Domates salçası yaparken kolunu makineye kaptıran adamı itfaiye uzun süren çalışmanın ardından kurtardı.

İHA | 07.08.2019 - 06:38..
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde makine ile domates salçası yapmaya çalışan 56 yaşındaki Mehmet K. kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, adamın kolunu kaptırdığı bölmeyi spiral makinesi ve demir kesme makası ile kesmeye çalıştı.

Kolunu salça makinesine kaptırdı

KOLU PARÇALANDI

Uzun süren çalışmanın ardından adamın kolu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunun ise parçalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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