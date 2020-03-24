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Komando dede, polise yakalandı

Koronavirüse aldırış etmeyen ve ağacın dalından baş aşağı sarkan komando dedenin görüntüsü, gülümsetti.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 10:46..
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Komando dede, polise yakalandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

Salgın tehlikesine aldırış etmeyenler, soluğu deniz kenarlarında ve parklarda aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, o örneklerden biri...

KOMANDO DEDE AĞAÇTA

Polis aracından çekildiği anlaşılan görüntüde, yaşlı bir adamın, yol kenarındaki ağaçta ayaklarıyla baş aşağı bir şekilde durduğu görülüyor.

Spor yapan yaşlı adama yaşını soran polis, "16 yaşındayım." cevabını alıyor.

Ağacın dalından baş aşağı sarkan komando dede VİDEO

Komando dede, polise yakalandı

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