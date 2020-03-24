Kendini polis gibi tanıtıp yaşlı adamı korkutan şahıs

1 Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulanırken, 4 bin kişinin ihtiyaçları karşılandı.

2 Kulak uleması nedir Kulak uleması, kulaktan duyma bilgileri araştırmadan kabul eden kişilere denir.

3 Yardımlaşma vakıflarına verilen kaynak artırıldı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık."

4 Büyükçekmece'de koronavirüs temizliği CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, başta ilçedeki heykeller olmak üzere ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına başladı.

5 Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor İngiltere'deki bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını anlayabilmek için yeni bir gen haritası oluşturacak.

6 Komando dede, polise yakalandı Koronavirüse aldırış etmeyen ve ağacın dalından baş aşağı sarkan komando dedenin görüntüsü, gülümsetti.