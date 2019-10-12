Komandolarımız Resulayn'a girdi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.
Operasyon kapsamında teröristlerin inleri, mezarları oluyor.
RESULAYN KONTROL ALTINDA
Resulayn kent merkezi, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da!” notu düşerek, harekata katılan ve Rasulayn’da görev yapan komandoların fotoğraflarını paylaştı.