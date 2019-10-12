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Komandolarımız Resulayn'a girdi

Bugün Resulayn kent merkezi YPG'li teröristlerce temizlenip ele geçirilmişti. Kahraman askerimizin kent merkezindeki ilk görüntüleri servis edildi.

Haber Merkezi | 12.10.2019 - 21:24..
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Komandolarımız Resulayn'a girdi

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için operasyonlarını sürdürüyor.

Operasyon kapsamında teröristlerin inleri, mezarları oluyor.

RESULAYN KONTROL ALTINDA

Resulayn kent merkezi, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Kahraman Komandolarımız Rasulayn’da!” notu düşerek, harekata katılan ve Rasulayn’da görev yapan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Komandolarımız Resulayn'a girdi

Komandolarımız Resulayn'a girdi

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