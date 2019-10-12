1 Kaçan YPG'lileri SİHA'larımız etkisiz hale getirdi Şanlı ordumuzun Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonda YPG'li teröristleri SİHA'larımız avlıyor.

2 Komandolarımız Resulayn'a girdi Bugün Resulayn kent merkezi YPG'li teröristlerce temizlenip ele geçirilmişti. Kahraman askerimizin kent merkezindeki ilk görüntüleri servis edildi.

3 YPG: ABD bizi Türkiye ile barıştırsın Şanlı ordumuz, Fırat'ın doğusunda YPG'ye, inlerini mezar ediyor. YPG ise Türkiye ile barış yapmak istediğini belirtti.

4 Düzce'de köpeklerden kaçmaya çalışan gence araba çarptı Kendisine saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayan bir genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

5 Fren yerine gaza basınca ortalığı birbirine kattı Bir sürücü fren yerine gaza basınca önündeki araca çarptı. Öndeki araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

6 D-100'de alev alan aracından son anda çıktı Seyir halindeyken alev alan otomobilde araç sürücüsü, canını son anda kurtardı.