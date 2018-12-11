Komandoların kara karşı verdiği mücadele

Terörle etkin şekilde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, kış aylarında bir yandan da zorlu hava ve doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

KARLARA BATA ÇIKA İLERLİYORLAR

Milli Savunma Bakanlığı'nın, Twitter sayfasından, Hakkari dağlarında komandoların karların içinde yürüdüğü anlar paylaşıldı. Videoya "Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri, Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. #Komandolar Hakkâri’de operasyon görevinde." notu da eklendi.

Mehmetçiğin Hakkari dağlarında zorlu yolculuğu VİDEO