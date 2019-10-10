1 Aslı Aydıntaşbaş Barış Pınarı Harekatı’na hata dedi Amerikan gazetelerinde paylaştığı Türkiye eleştirileriyle tanınan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, bu kez de Türkiye’nin Suriye’ye cihatçı grupları getirdiğini iddia etti.

2 Barış Pınarı Harekatı’nda son durum Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği ağır bombardıman sonrası bölge, teröristlerden tek tek temizleniyor.

3 Kahramanmaraş'ta yakıtı biten aracı götürdüler Onikişubat ilçesinde otomobilinin yakıtı biten kişi arkadaşlarından yardım istedi. Çekme halatı olmayan gençler, otomobili ilginç bir şekilde benzin istasyonuna taşıdı.

4 Komandoların Suriye'ye girişi Tunceli ve Kayseri'den gelen komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların kameraya yansıdı.

5 Ekrem İmamoğlu: Harekatla ilgili kafam rahat değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ABD ve Rusya'nın tavırlarından dolayı rahat olamadığını ifade etti.

6 Fenerbahçe, Altınordu'dan 2 oyuncu daha alacak Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Altınordu'nun iki genç yeteneği Ravil Tagir ve Burak İnce’yi listesine aldı.