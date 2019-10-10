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Komandoların Suriye'ye girişi

Tunceli ve Kayseri'den gelen komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların kameraya yansıdı.

İHA | 10.10.2019 - 10:29..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri dün gece Suriye'ye giriş yaptı.

Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

181 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi.

Komandoların Suriye'ye girişi ViDEO

3 AYRI NOKTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi. Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 22.00 sıralarında Türk askeri 3 ayrı noktadan Doğu Fırat'a giriş yaptı.

TUNCELİ VE KAYSERİ'DEN GELEN ÖZEL BİRLİKLER GİRDİ

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdi. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Komandoların Suriye'ye girişi

Komandoların Suriye'ye girişi

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