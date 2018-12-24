Komik - i Şehir Naşit Bey oyunu Kütahya'da sahnelenecek

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor.

YAKIN TARİHE MERCEK

20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi, oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor.

25 ARALIK'TA SAHNELENECEK

Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun, bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Gökhan Eraslan’ın yazıp Ali Yaylı’nın yönettiği Komik-i Şehir Naşit Bey; 25 Aralık 2018 Salı günü saat 20.00’de Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.