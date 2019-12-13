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Komiser Yardımcılığı sınavı soruşturması: 41 gözaltı

2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

İHA | 13.12.2019 - 09:58..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 16 ilde gözaltı kararı verildi.

DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şu ana kadar 41 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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