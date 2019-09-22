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Komiser yardımcısı alımı için başvuruda son günler

Emniyet'e 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat polisi alınacak. Başvuru için son gün 27 Eylül 2019.

AA | 22.09.2019 - 10:17..
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Komiser yardımcısı alımı için başvuruda son günler

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.

Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban  veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.

Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.

Komiser yardımcısı alımı için başvuruda son günler

ÖZEL HAREKAT ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Özel harekat öğrenci adayları, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını gerçekleştirebilecek. Söz konusu alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, 25. Dönem POMEM özel harekat branşında yetiştirilecek en az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun 500 kadın öğrenci alınacak.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda, lise mezunları için 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65, önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 65, lisans mezunları için 2018 veya 2019 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor.

Komiser yardımcısı alımı için başvuruda son günler

Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından lise mezunu olanların 2018 yılı KPSS P94 puan türünden en az 52, önlisans mezunlarının 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 52, lisans mezunlarının da 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az 48 puan almaları gerekiyor.

Özel harekat öğrenci adaylığına başvuran adayda ayrıca 162 santimden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması şartı aranıyor.

Adaylarda aranan şartların tamamı Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinde "www.pa.edu.tr" yer alıyor.

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