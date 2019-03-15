Komiserlik sınavı sorularının çalınması operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünden, komiserlik sınav sorularının çalınmasına yönelik 12 Şubat 2019'da yapılan operasyonlarda 806 şüphelinin gözaltına alındığı, adli işlemler sonucunda 257'sinin tutuklandığı, 549'unun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ tarafından 2010'daki komiserlik sınavı sorularının çalınmasına dair 12 Şubat 2019'da düzenlenen operasyonda, "130 personelden 128'inin görevden uzaklaştırıldığı ve 2 kişinin serbest bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Sınavda usulsüzlük yapılması ve sınav sorularının önceden FETÖ/PDY mensuplarına sızdırılması" ile ilgili olarak 1132 emniyet personeli hakkında, 12 Şubat 2019'da operasyon yapıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 806 şüphelinin gözaltına alındığı, adli işlemler sonucunda 257 kişinin tutuklandığı, 549 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Habere konu edilen 2 personelin görev yaptığı Adana ilinde işlem gören toplam 6 personelden sadece 1 kişi tutuklanarak görevden uzaklaştırılmış olup, iddia edildiği gibi sadece 2 personel değil aktif 130 personelden 38'i hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmamıştır. Ayrıca bahse konu karı koca personelden birisi Haziran 2017 yılında Ankara'ya atanmış, eşinin de 'eş mazereti' kapsamında rutin olarak aynı ile ataması yapılmış ve henüz yeni illerinde göreve başlamamışlardır."