Komorbidite nedir

Yaygın bir tıp terimi olan komorbidite, bir hastada mevcut bulunan ve tanısı konmuş hastalığa ek olarak görülen hastalıklara verilen isimdir.

Türkçede eşlik eden hastalık veya eştanı olarak da görülen komorbiditenin, kronik olan hastalıkla doğrudan ilişkili olmak zorunda değildir.

AĞIR SEYREDEN HASTALIKLARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜR

Örneğin depresyon tanısı konmuş hastalar sıklıkla kalp hastalığı, diyabet, inme, obezite gibi eş zamanlı hastalıklar geliştirebilir.

Başka bir örnekle açıklamak istersek; KOAH tedavisi gören bir hastanın iskelet kas güçsüzlüğü, kalp yetmezliği, hipertansiyon, akciğer kanseri, anemi, uyku apnesi sendromu gelirtirmesi, bu tanımın sınırları içine girer.

Hastanın yerleşik kronik hastalığı tedavi edilirken komorbiditelerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

PSİKİYATRİK HASTALIK ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR

Komorbidite, psikiyatirk hastalıklar için de sıklıkla kullanılır. Fiziki bir hastalıkla aynı anda ortaya çıkan depresyon türüne komorbid depresyon denir.

Başta fiziksel rahatsızlıklar olmak üzere hastada hareket kabiliyetlerini sınırlayan fiziki bir hasar var ise komorbidite depresyon, kaygı bozukluklarıyla sıkı ilişkisi olan bir depresyon çeşididir.

Hastada tespit edilen komorditeler, asıl hastalığın yanı sıra tedaviyi gerektirir.