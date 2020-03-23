taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5793
Euro
7.095
Altın
1525.53
Borsa
84706.01
Gram Altın
321.624
Bitcoin
41642.57

Komorbidite nedir

Diğer adı eş tanı olan komorbidite, tıp dilinde iki veya daha fazla hastalığın belirli bir zaman diliminde birlikte bulunmasıdır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Yaygın bir tıp terimi olan komorbidite, bir hastada mevcut bulunan ve tanısı konmuş hastalığa ek olarak görülen hastalıklara verilen isimdir.

Türkçede eşlik eden hastalık veya eştanı olarak da görülen komorbiditenin, kronik olan hastalıkla doğrudan ilişkili olmak zorunda değildir.

AĞIR SEYREDEN HASTALIKLARDA SIKLIKLA GÖRÜLÜR

Örneğin depresyon tanısı konmuş hastalar sıklıkla kalp hastalığı, diyabet, inme, obezite gibi eş zamanlı hastalıklar geliştirebilir.

Başka bir örnekle açıklamak istersek; KOAH tedavisi gören bir hastanın iskelet kas güçsüzlüğü, kalp yetmezliği, hipertansiyon, akciğer kanseri, anemi, uyku apnesi sendromu gelirtirmesi, bu tanımın sınırları içine girer.

Komorbidite nedir

Hastanın yerleşik kronik hastalığı tedavi edilirken komorbiditelerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

PSİKİYATRİK HASTALIK ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR

Komorbidite, psikiyatirk hastalıklar için de sıklıkla kullanılır. Fiziki bir hastalıkla aynı anda ortaya çıkan depresyon türüne komorbid depresyon denir.

Başta fiziksel rahatsızlıklar olmak üzere hastada hareket kabiliyetlerini sınırlayan fiziki bir hasar var ise komorbidite depresyon, kaygı bozukluklarıyla sıkı ilişkisi olan bir depresyon çeşididir.

Hastada tespit edilen komorditeler, asıl hastalığın yanı sıra tedaviyi gerektirir.

Komorbidite nedir

İlginizi Çekebilir
Amor nedir
Amor, insanların birbirine derin bir bağlılıkla besledikleri sevgiye denir.
Su orucu nedir
İnsanların zayıflamak için internette dolaşırken karşılaştığı, vücuttaki toksinlerden arınmak için sadece su tüketilerek yapılan oruç türüdür.
Kronik hastalık nedir
Korona salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, virüsün en çok zarar verdiği kişilerin başında kronik hastalıkları bulunanlar geliyor.
Apple tvOS nedir
tvOS, Apple tarafından geliştirilen dördüncü nesil Apple TV dijital medya oynatıcısı için bir işletim sistemidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Stalk nedir
Stalk nedir
6
Pronet
Pronet
0
Chia tohumu nedir
Chia tohumu nedir
0
Pasif içicilik ve zararları nelerdir
Pasif içicilik ve zararları nelerdir
5
Paraben nedir
Paraben nedir
1
Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır
Pillerin dolu veya boş olduğu nasıl anlaşılır
4
Yerel yerleştirme nedir
Yerel yerleştirme nedir
0
[+] Görüş bildir