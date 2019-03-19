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Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Park yeri yüzünden komşu iki aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir şahıs yaralanırken, bıçaklı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA | 19.03.2019 - 21:16..
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde aralarında kavga çıktığı öğrenilen iki aile arasında park yüzünden yine tartışma çıktı.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada iki aile birbirine saldırdı. İkametin camlarının kırıldığı kavgada Oğuz K., Özgür D.’yi bacağından bıçakladı. Bıçaklanan Özgür D. kanlar içinde yerde kaldı.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

SALDIRGAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yaralı Özgür D. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kavga eden iki aileyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Bıçaklı saldırgan Oğuz K. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürülürken, olay hakkında soruşturma devam ediyor.

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

Komşu aileler park yüzünden kavga etti: 1 yaralı

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