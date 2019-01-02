Komşu çocuğuna cinsel istismara 100 yıl hapis

Antalya'da çocuklarına bakıcılık yapan komşusunun kızı K.D.'yi 2 yıl boyunca farklı tarih ve yerlerde istismar eden T.D.'nin zaman zaman bu anları görüntülediği ve tehdit unsuru olarak kullandığı belirtildi.

TEHDİT MESAJLARINI POLİSE VERDİLER

Tehditlere dayanamayan K.D, geçen yıl durumu annesi H.C.'ye anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olan çocuk, kendisine T.D.'nin gönderdiği tehdit mesajlarını da polise verdi.

Gözaltına alınan T.D. işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. T.D. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇSE DE MAHKEME KABUL ETMEDİ

T.D.'nin yargılanmasına Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başlanırken, K.D. ve annesi bu sırada şikayetlerinden vazgeçti. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

DAVA 1,5 YIL SÜRDÜ

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıl süren dava karara bağlandı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, sanığın, mağdur çocuğa 2 yıl boyunca şantaj ve tehditle cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiğini, eylemleri sırasında çocuğu farklı yerlere götürerek hürriyetini kısıtladığını belirterek, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince cezalandırılmasını istedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI, 100 YIL 15 GÜN HAPİS

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, T.D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismar suçu'nu işlediğine kanaat getirerek, sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 13 yıl 6 ay, 'şantaj' suçundan 3 yıl, 'müstehcen görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanmak' suçundan 7 yıl 6 ay, 'müstehcenlik' suçundan 8 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Toplam 100 yıl 15 gün hapse ve 44 bin TL adli para cezasına mahkum edilen T.D.'ye, iyi hal indirimi uygulanmadı.