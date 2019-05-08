Komşu evler birer dakika arayla iftar yapıyor

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor.

KARŞILIKLI EVLER, FARKLI İLLER

İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar, ayrı illerde yaşıyor.

Aynı mahallede Samsun ve Ordu'da yaşayan komşular ViDEO

SABİT TELEFONLARDA ŞEHİRLER ARASI KOD KULLANILIYOR

Ev sahipleri, birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında bir dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık bir dakika geç açıyor.

BU DURUMA ALIŞTILAR

Karşılıklı evlerde oturup, oruçlarını dakika farkıyla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor. Bölgenin geleneği gereği vatandaşlar, iki caminin avlusunda bir araya gelip kurulan sofralarda oruçlarını da hep birlikte açıyor.

"UYANIK OLANLAR İFTARI ERKEN AÇABİLİYOR"

Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, bir tarafın Ordu diğer tarafın ise Samsun olması nedeniyle iki güzel iklimin bir arada birleştiğini söyledi.

Taşdemir, "İnsanların kaynaşması birbirlerine iftar için gidip gelmeleri komşuluk farklı oluyor tabii ki. Namaz vakitlerinde 1-2 dakika arada fark oluyor. İki cami arasında 50 metre var yok ama enlem boylam farkından dolayı zaman değişmiş oluyor. Orucumuzu iftarda açarken 1-2 dakika arada fark oluyor. Ordu topraklarında yaşayanlar camilerinin önünde birlikte iftar yapıyorlar, Samsun tarafında olan bizler de camimizin önünde kurduğumuz iftar çadırında oruçlarımızı açıyoruz. Zaman zaman komşuluk gereği beraber de iftar yapıyoruz. Tabii iki cami arasındaki zaman farkı Ramazan ayında komik durumlara da neden olabilir. Bazı uyanık olanlar, Ordu tarafına geçip erken iftar yapabiliyor." dedi.

FARKLI ZAMANLARDA EZAN

Samsun topraklarında yaşayan Ali Doğan da birbirlerine yakın olan camilerde farklı zamanlarda ezan okunduğunu belirterek, "İki cami arasında çok mesafe yok ama Ramazan aylarında ezanlar arasında birkaç dakika fark oluyor. Önce Ordu tarafındaki ardından Samsun tarafındaki camide ezan okunuyor." diye konuştu.

"HERKES KENDİ İLİNE GÖRE ORUCUNU AÇIYOR"

Ordu tarafında yaşayan Yasin Kışla ise "Yolun bir yanı Ordu bir yanı Samsun. Ramazan'da tabii yine farklılık oluyor. Ordu kısmındakiler daha erken oruçlarını açarken, Samsun kısmındakiler onlardan sonra iftara başlıyor. Karşı karşıya oturuyoruz ama il farkı var. Bu durum Ramazan ayında da bizi etkiliyor. Herkes kendi iline göre oruçlarını açıyor." ifadelerine yer verdi.