Komşu kavgasını ayıran polis bıçakla yaralandı

Samsun’da meydana gelen olayda apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi gürültü yapan komşusunu uyardı. Bu sırada uyarılan komşu apartman yöneticisine saldırdı.

Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmanda oturan A.K. uyarılan komşunun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kaldı.

Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru da bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan komşu da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAZA İLE DEĞİL KASTEN

Yüzünden bıçaklanan A.K. komşuları arasındaki kavgayı ayırırken saldırganın kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

