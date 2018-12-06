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Komşu kavgasını ayıran polis bıçakla yaralandı

Komşular arasında çıkan kavgayı ayıran polis bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 06.12.2018 - 08:03..
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Samsun’da meydana gelen olayda apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi gürültü yapan komşusunu uyardı. Bu sırada uyarılan komşu apartman yöneticisine saldırdı.

Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmanda oturan A.K. uyarılan komşunun bıçaklı saldırısına uğrayarak sol yanağından yaklaşık 8 santim kesilerek kanlar içinde kaldı.

Komşu kavgasını ayıran polis bıçakla yaralandı

Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru da bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

A.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan komşu da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KAZA İLE DEĞİL KASTEN

Yüzünden bıçaklanan A.K. komşuları arasındaki kavgayı ayırırken saldırganın kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Komşu kavgasını ayıran polis bıçakla yaralandı




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