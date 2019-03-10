Komşuların duvar tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Simav ilçesi Bahtıllı Mahallesi'nde Veysel T. (45) ile komşusu kepçe operatörü Tuncay Türken (45) arasında 2 metrelik duvar çekme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Veysel T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını o esnada kepçesi ile çalışan komşusu Tuncay Türken’in göğsüne sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan 2 çocuk babası Türken’i gören komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ekipler, durumu ağır olan Tuncay Türken’i Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Türken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Veysel T., jandarma tarafından köy içerisinde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.