taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44395
Euro
6.118
Altın
1300.1
Borsa
101538.28
Gram Altın
227.579

Komşuların duvar tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Kütahya'da komşu ailelerin, evleri arasına duvar çekme meselesi yüzünden çıkan kavgada Tuncay Türken, göğsünden bıçaklandı.

DHA | 10.03.2019 - 05:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Simav ilçesi Bahtıllı Mahallesi'nde Veysel T. (45) ile komşusu kepçe operatörü Tuncay Türken (45) arasında 2 metrelik duvar çekme konusundaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

EKMEK BIÇAĞIYLA KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine çobanlık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Veysel T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını o esnada kepçesi ile çalışan komşusu Tuncay Türken’in göğsüne sapladı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan 2 çocuk babası Türken’i gören komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine sevk edilen ekipler, durumu ağır olan Tuncay Türken’i Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Türken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Veysel T., jandarma tarafından köy içerisinde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Komşuların duvar tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

9
Sur'da yaşam yeniden canlandı

Sur'da yaşam yeniden canlandı

81
Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

Venezuela’da elektrik kesintileri yüzünden 36 kişi öldü

7
Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

Kaza sonrası tartışanlara otomobil çarptı: 3 ölü 5 yaralı

1
Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

Sterling hat-trick yaptı, Manchester City lider

2
Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

Para koparmak için kendisini aracın önüne attı

5
Şanlıurfa'da öğrencilerin tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa'da öğrencilerin tehlikeli yolculuğu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir