Komşuların gürültü kavgasında yeniden gözaltı

İstanbul Yeşilköy'de 4 gün önce İskender Karaduman, gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı.

Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu, iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı.

SOPA İLE SALDIRDI

Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darbedilen Karaduman yaralanırken, bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İstanbul'da komşusunu gürültü için uyardı, saldırıya uğradı ViDEO

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İskender Karaduman'ın saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde alt kattan yukarı çıkan 3 kişi, Karaduman'ın kapısını yumruklamaya ve tekmelemeye başlıyor. Görüntülerin devamında ise Karaduman'ın elinde sopa ile kapıyı açmasıyla, 3 kişinin saldırdığı görülüyor. Bu sırada bağırma seslerine çıkan karşı daireden çıkan bir kişi, araya girmeye çalışıyor. Kapıya gelen 3 kişi, ayırmak için dışarı çıkan karşı daire sahibine de tepki gösteriyor.

GÖRÜNTÜLERDEN SONRA GÖZALTI KARARI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine daha önce serbest bırakılan baba ile 2 oğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün tekrar gözaltına alındı. 3 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü ve yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.