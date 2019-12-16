Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu tutuklandı

İstanbul Yeşilköy'de 4 gün önce İskender Karaduman, gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj attı.





SOPA İLE SALDIRDI

Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı. Evinde ve ailesinin yanında darbedilen Karaduman yaralanırken, bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

GÖRÜNTÜLERDEN SONRA GÖZALTI KARARI

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine daha önce serbest bırakılan baba ile 2 oğlu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bugün tekrar gözaltına alındı.

CEZAEVİNE YOLLANDILAR

Savcılıkta ifadeleri alınan baba ile 2 oğlu, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın isteğini yerinde bulan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da komşusunu gürültü için uyardı, saldırıya uğradı ViDEO