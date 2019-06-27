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Komşularına sinirlenen maganda boyacıyı öldürdü

Bursa'da evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısının, maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

DHA | 27.06.2019 - 13:14..
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Bursa'nın ​İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde dün, yalnız yaşayan İlkin Demir'i evinin balkonunda hareketsiz yattığını gören komşuları, polise haber verdi.

GÖĞSÜNDE VE BOYNUNDA SAÇMALAR ÇIKTI

Gelen polis ekipleri, ayakkabı boyacılığı yapan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Demir'in göğsünde ve boynunda saçma yaraları tespit edildi.

Komşularına sinirlenen maganda boyacıyı öldürdü

50 METRE ÖTEDEN POMPALI İLE VURULDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki geçmiş ihbarları değerlendirip, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Araştırmada, olay günü İlkin Demir'e ait eve 50 metre uzaklıktaki bir sokakta Ercan Atar'ın (40) pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtığı tespit edildi.

Komşularına sinirlenen maganda boyacıyı öldürdü

SİLAHA EL KONULU

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Ercan Atar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ercan Atar’ın ateş açtığı silaha da el konuldu.

Komşularına sinirlenen maganda boyacıyı öldürdü

"BİRİNİ VURDUĞUMU BİLSEYDİM, TESLİM OLURDUM"

Yapılan incelemede, İlkin Demir'in vücudundan çıkarılan saçmaların, Atar'ın silahından çıktığı saptandı. Ercan Atar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ercan Atar, ''Olay günü mahallemizde bulunan komşularım ile tartıştık. Ben de sinirlenerek, evimden getirdiğim pompalı tüfek ile havaya ateş açtım. Daha sonra eve girdim. Birini vurduğumu bilseydim, gelir kendim teslim olurdum.'' dedi.

Komşularına sinirlenen maganda boyacıyı öldürdü

Ercan Ata, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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