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Komşularının şikayeti üzerine kümesi kamyonete kurdu

Elazığ'da bir apartmanın zemin katında atölye işleten Mehmet Bayankulu ve ortağı Kenan Kılıç, yaklaşık iki yıldır iş yerlerinde ördek ve tavuk besliyor.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 14:14..
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Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde yaşayan mobilya ustası Mehmet Bayrankulu'nun, zemin katındaki atölyesinde kümes hayvanları beslediği belirtildi.

KOMŞULAR ŞİKAYET ETTİ

Yaklaşık iki yıldır iş yerlerinde ördek ve tavuk besleyen Bayrankulu, zaman zaman hayvanlarını iş yerinin yanındaki arsaya salıyordu. Bunun üzerine bu durumdan rahatsız olan komşular ise zabıtaya şikayette bulundu.

Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu

KÜMESİ KAMYONETE KURDU

Mobilya ustası Bayankulu ise çok sevdiği ve her birine isim koydukları hayvanlardan ayrı kalmamak için çareyi, iş için kullandıkları kamyonetin kasasına seyyar kümes yaptırmakta buldu. Bayrankulu ve ortağının, hayvanlarına kamyonetteki kümeste bakmaya başladığı öğrenildi.

''BU ŞİKAYET BİZE İLETİLDİĞİNDE ÇOK ÜZÜLDÜK''

Bayankulu, yaptığı açıklamada, hayvanlarının bakım ve temizliğini özenle yaptıklarını ancak şikayet edildiklerini belirtti. Hayvanların hepsini kuluçkadan kendi elleriyle çıkarttıklarını, üşümesinler diye lambaların önünde büyütüp beslediklerini anlatan Bayankulu, "Bu şikayeti zabıtalar bize ilettiğinde üzüldük tabii. Onlara bakacak başka bir yer bulamadığımızdan kamyonetin kasasına kümes yaptık, orada besliyoruz. Bu şekilde eve getirip götürüyoruz. Göçebe şekilde yaşıyorlar, sabit bir yerleri yok, bakalım ne olacak." diye konuştu.

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