Komşusunu av tüfeğiyle öldürüp teslim oldu

Aralarında husumet olan Abdil Çetiner ile komşusu Hidayet Adak arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Abdil Çetiner evden av tüfeğini alarak, yeniden Adak'ın evine gitti.

GÖĞSÜNDEN VURDU

Adak'ın bahçesinde devam eden tartışma sırasında Çetiner, av tüfeğiyle komşusunu vurdu. Göğüs bölgesinden vurulan Hidayet Adak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hidayet Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Adak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Abdil Çetiner ise tüfeğiyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.