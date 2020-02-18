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Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

Bursa'da yaşanan olay sonrası katil zanlısı, gözaltına alındı.

AA | 18.02.2020 - 09:30..
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Bursa'nın Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesi'ndeki bir binada oturan Erhan Ç., alt komşusu Emre Şahin'i telefon ederek evine çağırdı.

Bir süre sonra ikili arasında çıkan kavgada Erhan Ç., Emre Şahin'i silahla başından vurdu.

Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Erhan Ç.'nin babası, silah sesini duyması üzerine polis ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı Erhan Ç., silahla birlikte emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

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