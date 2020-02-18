Komşusunu eve çağırıp silahla öldürdü

SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi. Uydular yörüngeye başarıyla yerleşti.

SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu daha gönderdi

Eski eşi Chloe Loughnan'nın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenen Serdar Ortaç'ın morali bozuldu.

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NASA, yeni bir görev için SpaceX'e 80 milyon dolar verecek

SpaceX, PACE isimli yeni bir uzay görevi için NASA'dan 80.4 milyon dolar alacağını açıkladı.