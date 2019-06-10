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Komşusunun köpeğinin boğazını bıçakla kesti

Eskişehir'de alkollü bir şahıs, komşusunun 50 günlük köpeğini vahşice öldürdü. Gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

DHA | 10.06.2019 - 16:29..
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sazak köyünde oturan Süleyman Ç., önceki gece alkol aldıktan sonra yan komşusunun 'Pasha' ismini verdiği 50 günlük akbaş cinsi köpeği dövmeye başladı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Süleyman Ç., işkence yaptığı köpeğin boğazını da bıçakla kesti. Köpeği bir tarlada bulanlar Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek ve köpeğin sahiplerine haber verdi. Köpeğin öldüğü belirlendi. Köylüler, Süleyman Ç.'nin yaşadığı eve gidip, tepki gösterdi. Köylülerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde alkollü olduğu görülen Süleyman Ç., köpeği öldürdüğünü itiraf ederek, pişman olduğunu söyledi.

Komşusunun köpeğinin boğazını bıçakla kesti

KÖYLÜLER KAMERAYA ALDI

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde köylüler, "Yaptığında şu kadar bir şey var mı? Sana sadece o kadar soruyorum, pişmanlık var mı? O köpeğe nasıl kıydın? Ayıp değil mi ya?" diye sorarken, Süleyman Ç. ise sadece "var" demekle yetiniyor.

Komşusunun köpeğinin boğazını bıçakla kesti

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine Süleyman Ç.'yi gözaltına aldı. Karakolda ifade veren Süleyman Ç. alkollü ve canının sıkkın olduğunu söyleyerek, köpeği öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinin ardından serbest bırakılan Süleyman Ç. hakkında, sahipli köpeği öldürdüğü için 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Komşusunun köpeğinin boğazını bıçakla kesti

"BU BİR CİNAYETTİR"

Hayvanları Koruma, Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, "Köylüler bize köpeğin öldürüldüğü ihbarında bulundu. Sahiplerine ve jandarma ekiplerine bildirerek şikayette bulunduk. Şüpheli ifadesinde köpeği öldürdüğünü de itiraf etti ancak tuhaf olan, köpeği öldürmesine rağmen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı. Yasalarımızın bu anlamda hemen değiştirilmesi gerekiyor. Bana kalırsa bu bir cinayettir. Ramazan Bayramı tatiline denk geldiği için hayvanlarla ilgili resmi kurumlarda bu gibi olaylar için nöbetçi bırakılması gerekiyor." dedi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Köpeğin öldürülmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, Sazak köyünde oturan Süleyman Ç. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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