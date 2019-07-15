Komünist Fatih Maçoğlu, PKK'nın katliamına sessiz

Terör örgütü PKK, bir ailenin daha ocağına ateş düşürdü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askerlerin geçebileceği alana bomba tuzaklayan PKK'lı teröristler, kalleşçe beklemeye geçti.

Bu sırada gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, bombanın üzerine bastı ve hayatını kaybetti.

AİLE YASTA

Çocuklarını kaybeden aile, büyük bir acı içerisinde.

KOMÜNİST BAŞKAN SESSİZ

Tunceli'nin komünist belediye başkanı Fatih Maçoğlu, PKK'lı teröristleri kınayıp açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih etti.

HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Fatih Mehmet Maçoğlu, son tweetlerini 10 Temmuz'da Ali İsmail Korkmaz için atmıştı.

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