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Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar

Denizli'de 2 dolandırıcı, "Kaymakamlıktan size para ve kömür yardımı yapacağız" diyerek 87 yaşındaki Kore gazisinin evinden 20 bin TL para ve altın çaldı.

İHA | 20.12.2018 - 17:06..
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Sarayköy ilçesinde yaşayan, Kore gazisi Hüseyin Atagün ve eşi Ayşe Atagün'ün evine,  plakası olmayan eski model araba ile iki kişi geldi.

Ardından Hüseyin Atagün’ü evinin bahçesinde otururken gören şahıslar, yaşlı adamı önce bahçenin dışına çağırıp kendisine "Amca biz Koreli Hüseyin’i arıyoruz, tanıyor musun?" dedi. Yaşlı adam ise aradıkları kişinin kendisi olduğunu ve neden aradıklarını sorunca ise dolandırıcılar, Atagün’e "Amca biz Kaymakamlık'tan geldik size para ve kömür yardımı yapacağız müsait misiniz?" diye sordu. Yaşlı adam ise müsait olduklarını söyleyerek, içeri çağırdı.

SU İÇME BAHANESİYLE ALTIN VE PARALARI ÇALDILAR

Bu sırada evden dışarı çıkan Ayşe Atagün ise şahıslara kim olduklarını sorunca, şüphelilerden birisi, yaşlı kadına yardım yalanını söyleyerek 200 TL verdi. "Kaymakamlık 100 TL yardım ile kömür yardımı yaptı size" diyen şahıs kadından parayı bozdurup 100 TL’sini geri vermesini söyledi. Diğer şahıs ise bu sırada kömür yardımı için imza atılacağını söyleyerek, Hüseyin Atagün’ü bahçenin dışına götürdü. Yalana inanan yaşlı kadın ise parayı bozdurmak için içeri girince, diğer şahıs da kadının hemen arkasından eve girerek, paranın yerini belirleyip evde saklandı.

Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar

20 BİN TL ÇALDILAR

Yaşlı kadın, evden çıkarak paranın üstünü vermek için bir süre bahçeye bakındı ancak şahsı göremedi. Bu sırada evde olan şüpheli ise kadının parayı koyduğu yerden, içerisinde Cumhuriyet altını gibi ziynet eşyası ve 5 bin 500 TL para olan  değerli ne varsa alıp cebine koydu ve kadından 1 dakika sonra dışarı çıktı. Ayşe Atagün ise şahsa kızarak eve neden girdiğini sordu. Şahıs ise su içmek için girdiğini söyleyince, kadın da bahçede çeşme olduğunu ve neden kendisinden istemeyerek evine girdiğini sorarak, şahsa tepki gösterdi.

Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar

Daha sonra evden çıkan şahıs, yaşlı adamın yanındaki diğer suç ortağının yanına gelerek ‘Hadi kömürleri getirelim’ diyerek onu da yanına alıp, hızlıca bahçeden dışarı çıktı. Durumdan şüphelenerek eve giren yaşlı kadın ise soyulduklarını anlayınca dışarı çıkıp, durumu kocasına bildirdi. Karı koca çift, bahçe kapısından dışarı çıktıklarında ise şahısları göremedi. Evden yaklaşık 20 bin TL’lik ziynet eşyası ve para çalan şahıslar, geldikleri eski model ve plakası araçla hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

İNCELEME BAŞLATTILAR

Evleri soyulan yaşlı çift ise olayın ardından durumu, jandarma ve yakınlarına bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ise inceleme başlatarak, şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın, geniş çaplı devam ettiği bildirildi.

Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar

"ÇANTAMIN AĞZI AÇIKTI"

Ayşe Atagün, hırsızların eşini yolda gördüğünü ve birlikte eve geldiklerini söyledi. Atagün, "Eşimi arabaya bindirmek istemişler eşim de 'Ben yeminliyim yabancı arabaya binmem' demiş. Eşimi daha sonra kandırıp arabaya bindirmişler. Ben de eve misafir geldi sandım. Dışarı çıkmamla kapılar açık kaldı. Bana 200 TL verdiler ve size erzak geliyor diye sürekli beni sıkıştırdı ve beni eve girerken takip etmiş. Beni içeriden 100 TL’yi alırken görmüş. Zaten çantamın ağzı açıktı. İçeri girmiş ve dışarı çıkarken farkına vardım ‘Sen ne arıyorsun içeride’ dedim. ‘Su içmeye girdim’ dedi bana. Ben o zaman anladım içeri bir baktım hepsi gitmiş. Altınları ve parayı almış. Bizim 20 bin TL'mizi çaldılar. Jandarma geldi sonra" dedi.

Kömür ve para yardımı bahanesiyle dolandırdılar

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