İki katlı bir evin bahçesindeki kömürlükte çıkan yangın korkuttu. Yangın, öğle saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi 1416 Sokak’ta bulunan iki katlı evde çıktı.
KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLUNMADI
Kömürlükten dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, daire sakinleri kimseden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleri üzerine, polis olay yerinden ayrıldı. Yangında kömürlükte maddi hasar oluştu.