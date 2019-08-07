Kömürlükte kendini astı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde intihar vakası meydana geldi.

Bunalımda olduğu ileri sürülen Mehmet D., apartmanın kömürlüğüne girerek tavana bağladığı iple kendini astı. Mehmet D.'den haber alamayan oğlu, kömürlüğe girdiğinde babasını ipe asılı halde buldu.

45 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.'yi hayata döndürebilmek için yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaptı.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mehmet D., yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşama döndürülemedi.

Kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Mehmet D.'nin ölümü üzerine fenalaşan eşi ve yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.









