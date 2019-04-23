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Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

Kars'ta gerçekleştirilen 23 Nisan törenlerine katılan 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, HDP'li Belediye Başkanı'yla tokalaşmadı

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 16:28..
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığı yerlerden biri de Kars oldu. Çeşitli gösterilerin düzenlendiği Kars'ta protokolde yerini aldı.

KOMUTAN HDP'LİLERLE TOKALAŞMADI

Gösterilerin sonunda 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, protokolde yer alan HDP'li Kars Belediye Eş Genel Başkanları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca'nın tokalaşma isteğini geri çevirdi.

Elleri havada kalan eş başkanlar ve meclis üyeleri diğer kişilerle tokalaştıktan sonra alandan ayrıldı.

Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

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