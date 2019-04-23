Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

Ilımlı İslam'a geçtiklerini açıklayan Sisi yönetimi, halka bir yandan tekno müzik bir yandan Kur'an-ı Kerim dinletmeye başladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı sezon başında takıma kazandırmadıkları için pişmanlık yaşadıklarını ifade etti.

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

4

Yurdun dört bir yanından 23 Nisan manzaraları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, çocuklara armağan edilen bayram, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.