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Konak Tüneli'ni kapatıp halay çektiler

İzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

DHA | 21.10.2019 - 11:21..
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İzmir Konak Tüneli'nden geçen düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu.

Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

KİMSEYİ UMURSAMADILAR

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti. Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Konak Tüneli'ni kapatıp halay çektiler ViDEO

Görüntüler büyük tepki çekti.

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