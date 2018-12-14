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Konami, PES 2019'un ücretsiz sürümünü yayınladı

Konami, PES 2019'un Lite adını verdiği ücretsiz sürümünü piyasaya sürdü.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 13:55..
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Konami , bugün Xbox One, PS4 ve PC için ünlü futbol oyunu PES 2019'un ücretsiz sürümünü yayınladı. Oyunun ücretsiz olan Lite sürümü, myClub modu, PES League modu ve çevrimdışı maç modunu içeriyor.

Konami, PES 2019'un ücretsiz sürümünü yayınladı

Oyunun en sevilen modlarından biri olan myClub modu, isteğe bağlı uygulama içi satın alımları içeriyor. Konami tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürdüğü bu sürümden bu şekilde para kazanmayı hedeflemiş görünüyor. MyClub'a ek olarak, PES 2019 Lite ayrıca çevrimdışı gösteri maçları ve antrenman modunu oynamanıza da izin veriyor.

Konami, PES 2019'un ücretsiz sürümünü yayınladı

Oyunun geliştiricisi Konami, PES 2019'a olan ilgiyi daha da artırmak için bu ücretsiz sürümü yayınladı. Özellikle bu yıl Şampiyonla Ligi Modu'nu ezeli rakibi FIFA'ya kaptıran PES, tekrardan oyuncuların ilgisini çekmek için elinden geleni yapıyor.

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