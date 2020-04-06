Kongolu üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 üniversite öğrencisi yakalandı.
Olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi.
EĞİTİM İÇİN GELDİ, KAÇAK KAZIDA YAKALANDI
Aralarında, Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M. (26) gözaltına alındı.
4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İşlemleri tamamlanan 4 kişi, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.
PATLAYICI İMHA EDİLDİ
Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.