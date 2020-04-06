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Kongolu üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Antalya'da, Demokratik Kongolu bir üniversite öğrencisinin de bulunduğu 4 kişi, kaçak kazı yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

DHA |
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Kongolu üniversite öğrencisi kaçak kazıda yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 üniversite öğrencisi yakalandı.

Olay yerinde yapılan inceleme sonucu jandarma, şüphelilerin araziye patlayıcı düzenek kurduğunu belirledi.

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) -1

EĞİTİM İÇİN GELDİ, KAÇAK KAZIDA YAKALANDI

Aralarında, Demokratik Kongo'dan eğitim için gelen üniversite öğrencisinin de bulunduğu Ali S. (27), Ebubekir Y. (27), Emre K. (25) ve Adams M. (26) gözaltına alındı.

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) -2

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan 4 kişi, jandarma eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) -3

PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Yapılan titiz çalışmaların ardından düzenek, jandarma ekiplerince imha edildi.

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) -4

Kongo'dan üniversite okumaya geldi, kaçak kazıda yakalandı (2) -5

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