taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5685
Euro
7.2464
Altın
1621.41
Borsa
88242.63
Gram Altın
343.377
Bitcoin
41679.42
fuzulev

Konjonktivit nedir

Göz kapaklarının içini kaplayan ince zar ile gözün beyaz kısmı arasında kalan bölgenin iltihaplanması sonucu meydana gelen enfeksiyon durumudur.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Konjonktivit nedir

Konjonktivit, özellikle bahar aylarında alerjilerin artması nedeniyle de sıklıkla görülen, gözlerde meydana gelen iltihaplanma olayına verilen tıbbi isimdir.

Tedavi edilmediğinde görme problemlerine yol açabilen konjonktivit, gözlerde kaşınma, yanma, sulanma ve kızarma belirtileriyle kendini gösterir.

VİRÜSLER DE HASTALIĞA YOL AÇAR

Herhangi bir alerji durumunda ortaya çıkabilen konjonktivite, bir virüs ya da bir bakteri de neden olabilir.

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle de bugünlerde sıklıkla karşımıza çıkan konjonktivite, eğer viral ise gözde ani bir kanlanma ve ardından gelen çapaklanma ile de kendini gösterir.

Konjonktivit nedir

MUTLAKA DOKTOR MUAYENESİ GEREKTİRİR

Viral enfeksiyonlarda gözde kızarıklık şeklinde başlayan konjonktivite, eğer hemen müdahale edilmezse kornea adı verilen gözün saydam tabakasında kalıcı izlere yol açabilir.

Konjonktivit nedir

Alerjik konjonktivite durumlarının tedavisinde kortizonlu göz damlaları kullanılır. Bulaşıcı da olan konjonktivite belirtileri görüldüğünde mutlaka göz uzmanına muayene olmak gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir
Rothschild Hanedanı nedir
Rothschild ailesi, 18’inci yüzyılın sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli Alman bir ailedir.
Fizyoloji nedir
Fizyoloji; canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır.
Filografi nedir
Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan bir çeşit el sanatı.
Napolyon Kompleksi nedir
Napolyon Kompleksi, boyu kısa olan insanların agresifliğini tarif eder.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Homeopati nedir
Homeopati nedir
0
Mikrosanat nedir
Mikrosanat nedir
1
40 yaşından sonra bu 10 testi mutlaka yaptırın
40 yaşından sonra bu 10 testi mutlaka yaptırın
1
'Süper Ay' nedir
'Süper Ay' nedir
0
Teraryum nedir
Teraryum nedir
1
Güneşten korunma yöntemleri
Güneşten korunma yöntemleri
1
Plonjon nedir
Plonjon nedir
0
[+] Görüş bildir