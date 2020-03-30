Konjonktivit nedir

Konjonktivit, özellikle bahar aylarında alerjilerin artması nedeniyle de sıklıkla görülen, gözlerde meydana gelen iltihaplanma olayına verilen tıbbi isimdir.

Tedavi edilmediğinde görme problemlerine yol açabilen konjonktivit, gözlerde kaşınma, yanma, sulanma ve kızarma belirtileriyle kendini gösterir.

VİRÜSLER DE HASTALIĞA YOL AÇAR

Herhangi bir alerji durumunda ortaya çıkabilen konjonktivite, bir virüs ya da bir bakteri de neden olabilir.

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle de bugünlerde sıklıkla karşımıza çıkan konjonktivite, eğer viral ise gözde ani bir kanlanma ve ardından gelen çapaklanma ile de kendini gösterir.

MUTLAKA DOKTOR MUAYENESİ GEREKTİRİR

Viral enfeksiyonlarda gözde kızarıklık şeklinde başlayan konjonktivite, eğer hemen müdahale edilmezse kornea adı verilen gözün saydam tabakasında kalıcı izlere yol açabilir.

Alerjik konjonktivite durumlarının tedavisinde kortizonlu göz damlaları kullanılır. Bulaşıcı da olan konjonktivite belirtileri görüldüğünde mutlaka göz uzmanına muayene olmak gerekmektedir.