Konser gelirini Yeni Zelanda'daki Müslümanlara bağışladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haluk Levent Çanakkale'de bir konser verdi.

YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent, Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını söyledi. Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş." dedi.

Haluk Levent birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.