taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4783
Euro
6.21605
Altın
1305.325
Borsa
104861.64
Gram Altın
229.882

Konser gelirini Yeni Zelanda'daki Müslümanlara bağışladı

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sahne alan Haluk Levent, konser gelirini Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden Müslümanlara bağışladı.

DHA | 20.03.2019 - 08:36..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

ğeıtüt

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Haluk Levent Çanakkale'de bir konser verdi.

YARDIM KAMPANYASINA KATILDI

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Levent, Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği konserde Haluk Levent, Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını söyledi. Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş." dedi.

Haluk Levent birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

55
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

12
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

104
HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

61
Yöresel ürünler market raflarında olacak

Yöresel ürünler market raflarında olacak

43
Hızır lakaplı gizli hayırsever Suriye'de

Hızır lakaplı gizli hayırsever Suriye'de

22
Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir