Brexit sonrası 'Gallisin, İngiltere'yi terk et' dayağı

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'nın AB'den çıkışına (Brexit) koşut milliyetçilik yükselişe geçti.

SOLİSTE FECİ DAYAK

İngiltere'nin Bristol kentinde verilen konser sonrası, bir grup Muhafazakar Partili, Bandicoot'un solisti ve gitaristi Rhys Underdown'a Galli olduğu gerekçesiyle "İngiltere'yi terk et" diye hakaret ederek saldırıda bulundu.

İngiliz milliyetçisi saldırganları, Oxford Üniversitesi öğrencisi Underdown'ı feci şekilde döverek kanlar içinde bıraktı.

SALDIRI ANINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Müzik grubu, Underdown'ın burnundan ağzından kanlar akan haldeki fotoğraflarını 18 Şubat'ta sosyal medyada yayımladı.

Fotoğraflar "Galli olduğunuz için dövüldüğünüzü hayal edin" mesajı ve Brexit etiketi eşliğinde paylaşıldı.

"BREXIT ÜLKENİN RUH HALİNİN ÜZÜCÜ YANSIMASI"

Saldırıyı 'Galli karşıtı' diye niteleyen grup üyeleri "Adamlar Muhafazakar Partili olmakla övünüyordu ve bize ülkelerinden çekip gitmemizi söylüyorlardı. Brexit'le ilgisiz tekil bir olay olsa bile ülkenin ruh halinin üzücü bir yansıması." dedi.

DÖVÜŞÇÜDEN DESTEK

Karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'nin dövüşçülerinden Brett Johns, paylaşımları görünce müzisyene destek mesajı gönderdi.

Galler kökenli dövüşçü "Gel beni gör adamım, sana bedavaya kendini savunma dersleri vereyim ta ki sen kendini mutlu ve güvende hissedene kadar." dedi.

HAYRANLARIDA YANINDA

Gruba destek mesajları yağdıran hayranları da saldırganlara "Ortaya çıkın dövüşelim." diye meydan okudu.

Underdown, kesinlikle kendini çok iyi hissettiğini, ama etrafta çok alçak tipler dolaştığını belirtti.