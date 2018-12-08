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Konsere 85'lik ninenin uzun havası damga vurdu

Şanlıurfa'da "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet onuruna verilen veda konserinde sahneye çıkan 85 yaşındaki Hatice Boy'un okuduğu hoyrat (Uzun hava) uzun süre ayakta alkışlandı

AA | 08.12.2018 - 20:02..
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Şanlıurfa'da UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen "Aşık Sefai" mahlaslı Mehmet Acet'in onuruna verilen konserde sahneye davet ettiği 85 yaşındaki Hatice Boy'un okuduğu hoyrat (Uzun hava) 20 dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Aşık Sefai, ses sanatçısı olarak 18 yıl görev yaptığı Şanlıurfa Türk Halk Müziği Korosu'na Şair Nabi Kültür Merkezi'nde onuruna verilen konserle veda etti.

Konsere 85'lik ninenin uzun havası damga vurdu

Konsere 85'lik ninenin uzun havası damga vurdu VİDEO

85 YAŞINDAKİ NİNENİN UZUN HAVASI

Gecede birçok hoyrat okuyan Aşık Sefai, program sonunda konseri dinleyen köylüsü 85 yaşındaki Hatice Boy'u sahneye davet etti.

Salon görevlilerinin yardımıyla güçlükle oturduğu yerden yöresel kıyafetiyle sahneye çıkarılan Boy, yaşlılıktan titreyen eline aldığı mikrofonla "Kışlalar Doldu Bugün" adlı hoyratı okudu.

20 DAKİKA BOYUNCA ALKIŞLANDI

Dinleyicileri kendisine hayran bırakan Boy, 20 dakika ayakta alkışlandı.

Boy da gösterilen yoğun ilgiye teşekkür etti.

Konsere 85'lik ninenin uzun havası damga vurdu

40 yıldır aşıklık geleneğini devam ettiren Aşık Sefai, 30 semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek Türk Halk Müziği repertuvarına kazandırması dolayısıyla 2016 yılında UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülmüştü.

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