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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki arabalara çarptı. Sürücünün yaralandığı belirtildi.

İHA | 05.12.2019 - 12:36..
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Hatay’ın, Defne ilçesine bağlı Harbiye Caddesi’nde, direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, sonra trafoya ardından da park halindeki araçlara çarptı.

Sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çöp konteynırı da park halindeki bir arabaya zara verdi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

İsmine ulaşılamayan 31 KN 987 plakalı otomobilin sürücüsünün yaralı olduğu öğrenilirken, 31 KN 987 plakalı otomobilde büyük çaplı, bir otomobilde orta çaplı, diğer otomobillerde de küçük çaplı maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı


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