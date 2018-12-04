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Kontrolden çıkan aracın çarptığı polis havada takla attı

ABD'nin Florida eyaletinde kontrolden çıkan bir araç, görevliye çarptı. Hastaneye götürülen görevlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 09:32..
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ABD'de bir görevli, otoyolun kenarında kontrol gerçekleştirdiği sırada bir anda kontrolden çıkarak karşısına çıkan ve duramayan aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kontrolden çıkan aracın çarptığı polis havada takla attı

Kontrolden çıkan aracın çarptığı polis havada takla attı

GÖREVLİ ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE TAKLA ATTI

Siyah lüks bir araç fren yapsa da kontrolden çıktığı için sarı yelek giyen görevliye çarptı. Görevli trafik polisi, kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı ve aracın geliş şiddetiyle takla attı.

Kontrolden çıkan aracın çarptığı polis havada takla attı

POLİSİN DURUMU AĞIR

Polis o şiddetle kendisini bir anda yerde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan trafik polisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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