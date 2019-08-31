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Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 6 kişi yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 10:03..
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İstanbul istikametinde seyir halinde olan Süleyman C. idaresindeki 61 FN 187 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TEM otoyolu Düzce kesiminde yan yattı.

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazada araç sürücüsü Süleyman C., Handan C., Şaduman C., Ahmet C., Kerem C. ve Zeynep C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etmek için çalışma başlattı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

"ÇOCUĞUMUN AYAĞINI KURTARIN"

Kazada hafif yaralanan sürücü Süleyman C., sağlık ekiplerine, kazada yaralanan oğlu için "Çocuğumun ayağını kurtarın." diye yalvardı. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslara taşındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Yan yatan araç, çekici yardımı ile kaldırılırken; polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı

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