Kontrolden çıkan kamyon eve girdi

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Aşık Seyrani Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada, çekirdek yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 4 katlı binanın zemin katındaki daireye çarparak devrildi.

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BİNADAKİLER YANGIN MERDİVENİYLE ÇIKARTILDI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle tahliye edildi. Kazanın şiddeti sonucu, sokağa çekirdekler saçıldı.

OLAYDA YARALILAR VAR

Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.