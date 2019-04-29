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Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten uçtu.

DHA | 29.04.2019 - 08:28..
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Meydana gelen korkunç kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

ÖNCE REFÜJE ÇARPTI, SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kaza, Aydoğdu Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzeri Oyak Siteleri yakınında meydana geldi. 35 YK 896 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, önce yolun ortasında bulunan refüje çarptı, daha sonra yol kenarında bulunan demir korkulukları aşarak, yol ile istinat duvarı arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

4 KİŞİ YARALANDI

Ambulanslara alınan 4 yaralıdan 3'ü Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne, 1'i ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde ayakta tedavi edilen yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Öte yandan, kaza sırasında otomobilin çarptığı demir kokuluklar, sitenin içerisinde park halinde duran iki otomobilin üzerine düştüğü ve hasara neden oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten düştü

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