Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kaza, Antakya-Samandağ karayolu Çekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyeti kaybolan B MG 642 yabancı plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın şiddetiyle araçta hava yastıkları açılırken, araç içerisinde bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Trafiğin uzun süre tek şeride düştüğü kara yolunda, kaza yapan araçtan dökülen yağların olası bir kazaya sebebiyet vermemesi adına, bir trafik polisi yol kenarından aldığı toprak ve kumları yağın döküldüğü noktalara serpti.

Trafik, kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılmasıyla normale döndü.



