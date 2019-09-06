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Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

Esenyurt’ta kontrolden çıkan bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra 5 katlı binanın zemin katındaki boş daireye daldı. Dairenin boş olması, olası bir faciayı önledi.

İHA | 06.09.2019 - 09:25..
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği öğrenilemeyen kadın sürücü, 34 AZZ 578 plakalı aracına biri bebek iki çocuğunu alarak yola çıktı.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Kadın sürücü, aracıyla ilerlediği sırada trafiğin yoğun olduğu bir bölgede direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, kaldırıma çıkarak, ilk olarak iki araca çarptı, ardından da 5 katlı binanın zemin katındaki daireye daldı.

Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

3 KİŞİ YARALANDI

Kontrolden çıkarak hızlı bir şekilde ilerleyen otomobilin bir daireye girdiğini gören vatandaşlar, araçtakilere yardım etmek için koşarak olay yerine geldi. Otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kontrolden çıkan otomobil eve girdi VİDEO

Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

DAİRENİN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı anne ve çocuklarını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Otomobilin daldığı dairenin boş olması ise olası bir faciayı önledi.

Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

Kontrolden çıkan otomobil eve girdi

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