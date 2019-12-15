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Kontrolden çıkan otomobil iki gencin sonunu getirdi

Muğla'da yol kenarındaki beton elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi, yaşamını yitirdi.

DHA | 15.12.2019 - 11:07..
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Muğla Datça'dan Marmaris yönüne giden Mehmetcan Çepikkurt (21), kullandığı 48 R 4872 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında elektrik direği, çöp konteyneri ve ağaçlara çarpıp, takla attı. Otomobil sürücüsü Çepikkurt, olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki bir markette çalışan arkadaşı Alican Berk Şit ise (20) ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil iki gencin sonunu getirdi

ARKADAŞI DA HASTANEDE ÖLDÜ

Şit, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şit, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından Çepikkurt'un cesedi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil iki gencin sonunu getirdi

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil iki gencin sonunu getirdi

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