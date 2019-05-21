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Kontrolden çıkan otomobil miksere çarptı: 2 polis öldü

Tokat-Artova yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, çimento mikseriyle kafa kafaya çarpıştı.

İHA | 21.05.2019 - 08:29..
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Meydana gelen feci kazada 2 polis hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

TIRLA OTOMOBİL BİRBİRİNE GİRDİ

Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları Kanber Deniz (29) ve Selahattin Kaplan (27), iftardan sonra arkadaşlarıyla birlikte Tokat il merkezine yola çıktı. Artova’ya bağlı Taşpınar köyü yol ayrımında kontrolden çıkan polis memuru Kanber Deniz idaresindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Emin Adıgüzel (35) yönetimindeki 19 UP 022 plakalı çimento mikseri ile kafa kafaya çarpıştı.

Gerçekleşen kazada otomobilde bulunan polis memurları olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil içerisindeki Y.A. ve E.O.. ağır yaralandı. Yaralılar, kaza mahalline gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Tokat’taki hastanelere kaldırıldı. Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan da olay yerine gelerek bilgi alırken, gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil miksere çarptı: 2 polis öldü

"MAALESEF İKİ POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU"

Kaza ile ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, "Öncelikle başımız sağ olsun. Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 2 polis memurumuz istirahat vakitlerinde Tokat’a gelirken otomobilleri, tırla çarpışıyor. Maalesef ikisi Hakk’ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun. İki de kızımız yaralı, onlar da hastaneye intikal ettirildi. Onlara da tıbbi müdahale yapılıyor." diye konuştu.

Kontrolden çıkan otomobil miksere çarptı: 2 polis öldü

Kontrolden çıkan otomobil miksere çarptı: 2 polis öldü

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