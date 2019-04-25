Kaza, dün Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı 382 numaralı adresin önünde meydana geldi.

Buca Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Akçay, bulvar üzerinde çöp kutusunu boşaltmak üzere kamyondan indiği sırada arkadan gelen ve sürücüsü belirlenemeyen otomobilin üzerine doğru geldiğini gördü.

İKİ ARACIN ARASINDA KALDI

Otomobilden kaçmaya çalışan Akçay’ın çabası yeterli olmadı. Çarpmanın etkisiyle Akçay, yolda park halinde duran minibüs ile çarpan otomobil arasında kalarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kontrolden çıkan otomobilin temizlik görevlisine çarptı ViDEO



SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Murat Akçay, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







