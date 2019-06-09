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Kontrolden çıkan oyun makinesi 28 kişiyi yaraladı

İspanya’daki bir lunaparkta ‘La Superolla’ isimli oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi ölümden döndü.

DHA | 09.06.2019 - 10:48..
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İspanya’nın Sevilla şehrinin La Rinconada bölgesindeki lunaparkta bulunan ‘La Superolla’ isimli dönen oyun makinesinin kontrolden çıkması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandı.

BAKIMI İHMAL EDİLDİ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu duyuruldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dönen oyun makinesinin yalpalayarak yere vurduğu; üzerindeki kişilerin ise düşmemek için tutundukları görülüyor. 28 kişinin yaralandığı oyun makinesinin bakımının ihmal edilmesi sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceğini kaydedildi.

Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı, 28 kişi yaralandı İZLE

İNCELEME BAŞLATILDI

La Rinconada Belediye Başkanı Javier Fernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam lunaparkta meydana gelen kaza sonucu dilimiz tutuldu. Kazadan etkilenen herkesin psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmesini diliyoruz. Yaşanan olay sonucu lunaparkın faaliyetlerini durdurduk ve kazanın nedenine dair inceleme başlattık. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kontrolden çıkan oyun makinesi 28 kişiyi yaraladı

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