Kontrolü kaybeden sürücü benzin istasyonuna girdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda çalışan personeller müşterilerle ilgilenirken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir anda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir otomobil, hızla benzin istasyonuna daldı.

ÇALIŞAN KENDİNİ ZOR KURTARDI

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada E.E. isimli çalışan, kendini zor kurtardı.

İzmir'de kontrolden çıkan araç benzinliğe daldı ViDEO

POMPAYA ÇARPTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yakıt pompasına ve önündeki otomobile çarptı. Kaza sonrası hasar gören yakıt pompası, kullanıma kapatıldı.