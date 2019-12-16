Kontrolü kaybeden sürücünün kazası kamerada

35 ABS 367 plakalı otomobille alt geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan 34 yaşındaki Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı.

HIZINI ALAMADI, AÖF'YE GİRDİ

Hızını alamayan otomobil, daha sonra Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı.

Direksiyonda fenalaşıp kaza yaptı İZLE

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.