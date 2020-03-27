Kontrpiyede kalmak nedir

Kontrpiye, Fransızca kökenli bir kelimedir.

Contre, ters, piye ise ayak manasına gelir. Kelime anlamı ise, ters ayaktır.

FUTBOLDA KONTRPİYEDE KALMAK NASIL OLUR?

Bu deyim daha çok kaleciler için kullanılır.

Kaleci kalenin bir tarafına doğru gelen topu tutmak için kendini attığı sırada top bir futbolcuya veya başka bir şeye mesela sahadaki küçük bir tümseğe çarparak yön değiştirir.

Bu durumda kaleci hamlesini yapamaz ya da çok geç yapar.

Ve top uzandığı köşenin ters tarafına doğru gider.

Buna kontrpiyede kalmak diyoruz.