Konulu pul koleksiyonculuğu nedir

Konular pullarda kuşlardan, meşhur doktorlara veya belirli bir coğrafi bölgenin tarihi gibi hemen hemen her şeyi kapsayabiliyor. İlk pullarda hükümdarların resimleri veya armaları görülürken, yeni pul çeşitleri ve değişiklik istekler nedeniyle posta idarelerinin ülkelerinin tarihi, kültürel ve doğası ile bağlantılı konularda pul tasarımlarını geliştirdiği belirtiliyor.

GEMİLER VE KUŞLAR

1845 yılında çıkan St. Louis geçici pullarında ayılar görülürken, erken dönem Kanada pullarından başlayarak kunduzlar da pullarda yer aldı. Aradan 150 yıldan fazla geçmesine rağmen bugün pullarda konulu pul koleksiyonu yapanların seçim yapabileceği 100 bin farklı tasarım söz konusu. Geleneksel olarak konulu pul koleksiyoncularının tercihlerinden olan "gemiler" ve "kuşlar" gibi konularda o kadar fazla çeşit bulunuyor ki, artık bunları tamamlamak neredeyse imkânsız duruma geldi.

YARIŞMA VE SERGİLERDE YERİNİ ALDI

Bu nedenle konulu pul koleksiyoncuları daha da uzmanlaşarak sadece yelkenli gemiler veya uçmayan kuşlar gibi konulara yöneldi. Pek çok pul cinsinin kolay bulunur ve ucuz olması nedeni ile koleksiyoncunun yapması gereken, konu ile ilgili ince ayrıntıları ve bağlantıları öğrenip katalogları taraması ve konusundaki pulları toplamaya başlaması yeterli. Amerikan Tematik Derneği ve diğerleri geniş konu listeleri yayınlarken, konulu koleksiyonlar yarışma ve sergilerde kabul edilen bir kategori haline geldi.